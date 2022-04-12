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    TDPV İş İnsanları Kurulu Onursal Başkanı Mustafa Deryal seçildi

    Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı bünyesindeki İş İnsanları Kurulu Onursal Başkanlığı teklif edilen Mustafa Deryal, görevi kabul etti.
    • 12.04.2022 - 15:28
    • Güncelleme : 12.04.2022 - 15:32
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    TDPV İş İnsanları Kurulu Onursal Başkanı Mustafa Deryal seçildi

    Türk Dünyası İş İnsanları Kurulu Onursal Başkanı Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Başkanı Mustafa Deryal oldu.

    Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV) bünyesindeki kurulun ziyaretinde ATO Başkanı Gürsel Baran, ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, ATO Meclis Üyesi Aydın Erkoç ile Vakıf yetkilileri de yer aldı.

    AA'nın haberine göre, TDPV Başkanı Dr. Abdullah Çalışkan, yönetim kurulunun aldığı kararla Onursal Başkanlık görevini kabul eden Mustafa Deryal'ı ziyaret etti.

    "Teklifimizi kırmadığı için teşekkür ediyorum"

    Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Çalışkan, şu ifadelere yer verdi;

    "Sayın Mustafa Deryal başkanımız uzun yıllardır Ankara'da ticaret yapan doğruluğu ve dürüstlüğü bilinen, herkes tarafından sevilen ve takdir edilen bir iş insanıdır. Teklifimizi kırmayarak Onursal Başkanlık görevini kabul ettiği için yönetim kurulumuz adına kendisine teşekkür ediyorum.

    "Önemli çalışmalar yapacağımıza inanıyorum"

    Onun başkanlığında Ahilik ilke ve esaslarının iş hayatında hakim olması da dahil olmak üzere, hep birlikte önemli ve başarılı çalışmalar yapacağımıza gönülden inanıyorum."

    TDPV İş İnsanları Kurulu Onursal Başkanı Mustafa Deryal seçildi #1

    Mustafa Deryal kimdir

    1956 Burdur doğumlu olan Mustafa Deryal, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ni bitirdi. İş hayatına reklam promoson ve boya sektörleriyle başlayan Deryal, geri kazanım, tarım, enerji sektörleriyle de faaliyet sürdürmekte.

    Milli Prodüktivite Merkezi Yönetim Kurulu Başkanlığı, TOBB Kimya Sektörü Meclis Başkan Yardımcılığı, Kredi Garanti Fonu Yönetim Kurulu Üyeliği, Türk Standartları Enstitüsü Teknik Kurul Üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

    1999 yılından beri Ankara Ticaret Odası Meclis Üyesidir. 2018 yılından bu tarafa Ankara Ticaret Odası Meclis Başkanlığı görevini yürütmektedir. Deryal, evli ve iki çocuk babasıdır.

    TDPV İş İnsanları Kurulu Onursal Başkanı Mustafa Deryal seçildi #2


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