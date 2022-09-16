TDPV Konferansları serisinin yeni konuğu Hayati İnanç oldu

TDPV Konferansları serisinin 32. programı yapıldı. Programın konuğu Hayati İnan gençlerin kendi kültür ve medeniyetine yabancılaştığını ve bu konuda gülünecek halde olduğumuzu söyledi.

Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı'nın (TDPV), 2017 yılında başlayarak Salı Konferansları adı altında düzenlediği 15 programdan sonra virüs salgını nedeni ile 2020 yılından itibaren çevrimiçi devam ettirdiği 16 YouTube canlı yayın programı yeni konu ve konuklarla yüz yüze yapılmaya devam ediyor.

Türk Dünyası Gençlik Konseyinin desteği ile hazırlanan TDPV Konferansları serisinin 32. programının konuğu Av. Hayati İnanç oldu.

Programa Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Abdullah Çalışkan, Türk Dünyası Gençlik Konseyi Kurucu Genel Başkanı Ramazan İzol, Savunma Bakan Yardımcıları Alparslan Kavaklıoğlu ve Şuay Alpay, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, milletvekilleri Ahmet Fevzi İnceöz, Ali Boğa, Burhan Kayatürk, Canan Candemir Çelik, Fahrettin Poyraz, Hasan Fehmi Kınay, Mehmet Ceylan, Mehmet Kerim Yıldız, Şevket Köse ve Tülay Selamoğlu, Türk Dünyası İş Konseyi üyeleri, Türk Dünyası Gençlik Konseyi üyeleri, iş insanları, akademisyenler, bürokratlar ve diğer davetliler katıldılar.

Abdullah Çalışkan vakfı ve projeleri anlattı

Açılış konuşmasını yapan Türk Dünyası Gençlik Konseyi Kurucu Genel Başkanı Ramazan İzol, gençliğin öneminden bahsetti ve Gençlik Konseyinin faaliyet ve projeleri hakkında kısa bilgi verdi.

Daha sonra söz olan Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı Başkanı Dr. Abdullah Çalışkan, Vakfın kuruluşu ve bugüne kadar gerçekleştirdiği faaliyet ve projeleri kısaca anlattı.

Vakfın sadece parlamenterlere ait bir sivil toplum kuruluşu olmadığına vurgu yapan Çalışkan, Türk Dünyası İş Konseyi, yeni kurdukları Türk Dünyası Gençlik Konseyi ve Türk Dünyası Basın Konseyi ile Türk Devletleri Teşkilatının içini dolduracak çalışmalar yapmayı hedeflediklerini belirtti.

Program kaydı YouTube'dan yayınlanacak

Son olarak söz alan araştırmacı-yazar Av.Hayati İnanç, birçok önemli konuya temas ettikten sonra Türkçenin Türk Dünyası için önemine değinerek özellikle günümüz gençlerinin kendi kültür ve medeniyetine yabancılaştığını, yakın tarihteki eski eserlerin bile okunup anlaşılamadığını ve dışardan bakılınca aslında gülünecek halde olduğumuzu ifade etti.

Programın tamamı önümüzdeki haftadan itibaren Vakfın YouTube kanalından yayınlanacak.