Tecavüzle suçlanan HDP'li Tuma Çelik hakkında fezleke

HDP'li Tuma Çelik'in kendisine tecavüz ettiğini söyleyen D.K., savcılıkta verdiği ifadede olayın tüm ayrıntılarını anlattı.

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP, yeni bir tecavüz vakasıyla gündemde.

HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik, bir kadına kahve içirdikten sonra bayıltıp tecavüz ettiği ortaya çıktı.

İddialar oldukça güçlü.

DOKUNULMAZLIK KALKSIN

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı fezleke düzenleyerek tecavüzle suçlanan HDP'li Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi.

"KAHVE İÇTİKTEN SONRA BANA TECAVÜZ ETTİ"

HDP'li Tuma Çelik'in tecavüz ettiği D.K., Batman Cumhuriyet Başsavcılığı’na 25 Aralık 2019’da verdiği ifadesinde şunları söyledi:

“HDP Milletvekili Tuma Çelik seçimde birlikte çalışmayı teklif etti. Çocuklarım olduğunu ve aile içi sorunlarım bulunduğunu söyleyip kabul etmedim. Ama Çelik, ‘Amca kızı gel bize gidelim, hem bir kahve içer hem de sorunlarını konuşuruz’ dedi. Beni Süryani Dernekleri Federasyonu Başkanı E.T.’nin Mardin Midyat’taki evine götürdü. Evde kahve içtikten sonra bana tecavüz etti. O gün, özel günümdü. Salondaki kanepenin üzeri kan lekesi oldu.

SÖYLERSEN İNSAN İÇİNE ÇIKAMAZSIN

Çelik’e, ‘Seni partiye şikayet edeceğim’ diye bağırdım. Bana, ‘Eğer bu duyulursa ben vekilim, dokunulmazlığım var. Olmadı siyasi hayatım biter, giderim Avrupa’da yaşarım. Yöre halkı benim için ‘Erkektir bir zamparalık yaptı’ der. Ama sen, eşin ve çocukların insan içine çıkamazsınız’ dedi.

SENİN AYAKLARINA SIKARIM

Sonra beni Batman’a getirerek evime bıraktı. Bir ay sonra olayı kız kardeşime anlattım, sonra ailem öğrendi. Süryani Dernekleri Federasyonu Başkanı E.T.’nin yanına giderek, Çelik’in ihraç edilmesini ya da istifa ettirilmesini istedim. Ama E.T., ‘Seni öldürmekten beter ederim, ayaklarına sıkarım. Midyat topraklarında barındırmam’ diye beni tehdit etti.

Bunun üzerine Süryani Derneği’ni taşladım. Hakkımda ‘tehdit ve hakaret’ten soruşturma başlatıldı.

Şikayetten vazgeçmeleri karşılığında bana, ‘Partiye yönelik yıpratma çabalarıdır, Tuma Çelik ile hakkımızda çıkanlar dedikodudur’ şeklinde evrak imzalattırıldı.

Evrakı imzaladıktan sonra şikayetten vazgeçtiler. Olay nedeniyle ruh sağlığım bozuldu, aile birlikteliğim sonlandı. Evi ve çocukları terk etmek zorunda kaldım.”

SAVCILIK: YETERLİ DELİL VAR

Öte yandan, D.K. ile HDP'li vekil arasında WhatsApp görüşmeleri de dosyaya girdi.

Başsavcılık, yeterli ve kanuni delilin mevcut olduğunu belirterek fezleke hazırladı.