Tecavüzle suçlanan Musa Orhan, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan ihraç edildi

İçişleri Bakanlığı, intihar eden 18 yaşındaki İpek Er'e 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan tutuklandıktan sonra tahliye edilen Uzman Çavuş Musa Orhan'ın, ihraç edildiğini duyurdu.

Batman'ın Beşiri ilçesinde ailesiyle birlikte yaşayan İpek Er, 16 Temmuz'da Siirt'te görevli Uzman Çavuş Musa Orhan'ın cinsel saldırısına uğradığını anlattığı mektup bırakarak tabancayla intihar girişiminde bulunmuştu.

Er, 34 gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

18 yaşındaki genç kızın geride bıraktığı mektupta kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ettiği Musa Orhan hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

TUTUKLANMIŞTI

Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında yakalama kararı çıkarılan Musa Orhan, İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim olmuş, sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemede 19 Ağustos günü tutuklanmıştı.

TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Musa Orhan'ın avukatı Dr. Mehmet Erkan Akkuş, Siirt 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne müvekkilinin kaçma şüphesinin bulunmadığına yönelik itirazda bulununca mahkemeye heyeti, Musa Orhan'ın tahliyesine karar vermişti.

Mahkemenin tahliye kararının cezaevine ulaşmasının ardından Orhan, serbest bırakılmıştı.

BAŞSAVCILIĞIN İTİRAZI REDDEDİLMİŞTİ

Orhan'ın tepki çeken tahliyesine Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etmiş, mahkeme ise itirazı reddetmişti.

Günlerce sosyal medyada konuşulan olaya son olarak İçişleri Bakanlığı el attı. Geçtiğimiz hafta Musa Orhan’ın ihraç edilmesi için çalışmalara başlandığını duyuran Bakanlık, bugün alınan kararı açıkladı.

İHRAÇ EDİLDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan hakkında kovuşturma yürütülen Musa Orhan isimli şahıs, İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nun 31.08.2020 tarihli 'devlet memurluğundan çıkarma' cezası verilmesi kararıyla, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan ihraç edilmiştir.”