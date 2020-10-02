Tecavüzle suçlanan Tuma Çelik'in dokunulmazlığı kaldırıldı

Hakkında "nitelikli cinsel saldırı" ve "tehdit" suçlamasıyla fezleke düzenlenen Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verildi.

HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in, bir kadına kahve içirdikten sonra bayıltıp tecavüz ettiği ortaya çıkmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı fezleke düzenleyerek tecavüzle suçlanan HDP'li Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılmasını istemişti.

KARAR VERİLDİ, TECAVÜZCÜ VEKİLİN DOKUNULMAZLIĞI ELİNDEN ALINDI

HDP'den istifa eden Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlık komisyonu kurulmuştu.

Son olarak TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, hakkında "nitelikli cinsel saldırı" ve "tehdit" suçlamasıyla fezleke düzenlenen Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi.