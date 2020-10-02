Dolar
7.759
0.1678%
Euro
9.0942
-0.0384%
Altın
1907.72
0.086%
Borsa
1146.45
0.2571%
G. Altın
475.778
0.2674%
Bitcoin
81614.04
-1.2513%
22ºC
İstanbul
Güneşli 22 C
    Tecavüzle suçlanan Tuma Çelik'in dokunulmazlığı kaldırıldı

    Tecavüzle suçlanan Tuma Çelik'in dokunulmazlığı kaldırıldı

    Hakkında "nitelikli cinsel saldırı" ve "tehdit" suçlamasıyla fezleke düzenlenen Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verildi.
    • DHA
    • 02.10.2020 - 12:11
    • Güncelleme : 02.10.2020 - 12:11
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in, bir kadına kahve içirdikten sonra bayıltıp tecavüz ettiği ortaya çıkmıştı.

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı fezleke düzenleyerek tecavüzle suçlanan HDP'li Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılmasını istemişti.

    KARAR VERİLDİ, TECAVÜZCÜ VEKİLİN DOKUNULMAZLIĞI ELİNDEN ALINDI

    HDP'den istifa eden Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlık komisyonu kurulmuştu.

    Son olarak TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, hakkında "nitelikli cinsel saldırı" ve "tehdit" suçlamasıyla fezleke düzenlenen Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi.

    Tecavüzle suçlanan Tuma Çelik in dokunulmazlığı kaldırıldı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir