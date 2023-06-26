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2013 yılında lenfomaya yakalanan ünlü sanatçı Özkan Uğur, yapılan tedaviler sonucunda 3 kez kanseri yenmişti.

MFÖ grubunun üyesi Özkan Uğur'un, yeniden yoğun bakımda olduğu aktarıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sanatçının durumu ile ilgili son durumu paylaştı.

Koca, şu ifadeleri aktardı;

Ünlü sanatçımız Özkan Uğur’un tedavisi, bulunduğu hastanede halen yoğun bakımda devam ediyor. Durumuyla ilgili olumlu gelişme haberlerini en kısa sürede verebilmeyi temenni ediyor, kendisine ve sevenlerine geçmiş olsun diyorum.