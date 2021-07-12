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    Tedirginlik sürüyor! Altın fiyatları 12 Temmuz 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Geçtiğimiz hafta 500 liranın üzerinde seyreden altın fiyatları, yaşanan düşüş ile seyrine devam ediyor. Peki bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...
    • Haber Merkezi
    • 12.07.2021 - 10:25
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    Tedirginlik sürüyor! Altın fiyatları 12 Temmuz 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    12 Temmuz altın fiyatları, yaşadığı dalgalanma nedeniyle yatırımcılar tarafından sabahın ilk saatlerinden beri yakından takip ediliyor.

    Haftaya 500 seviyesinde başlayan gram altın, yükselip düşerek yatırımcısını tedirgin etmeye devam ediyor.

    Bu dalgalı grafik sonrası  ''Haftanın ilk gününde altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, yarım altın ne kadar?" soruları da araştırılmaya başlandı.

    Peki, 12 Temmuz altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 12 Temmuz 2021 Pazartesi güncel altın fiyatları...

    12 TEMMUZ 2021 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

    ALTIN ONS

    Altın ONS alış: 1.801,73

    Altın ONS satış: 1.802,01

    GRAM ALTIN FİYATI

    Gram altın alış: 500,95

    Gram altın satış: 501,04

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    Çeyrek altın alış: 812,00

    Çeyrek altın satış: 826,00

    CUMHURİYET ALTINI FİYATI

    Cumhuriyet altını alış: 3.245,00

    Cumhuriyet altını satış: 3.292,00

    YARIM ALTIN FİYATI

    Yarım altın alış: 1.624,00

    Yarım altın satış: 1.650,00

    REŞAT ALTIN FİYATI

    Tam altın alış: 3.277,47

    Tam altın satış: 3.324,95

    22 AYAR BİLEZİK

    22 Ayar bilezik satış: 455,18

    22 Ayar bilezik alış: 457,53

    Tedirginlik sürüyor! Altın fiyatları 12 Temmuz 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? #1

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