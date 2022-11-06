İngiltere'yle ilgili 'tefeciler' sorusu Kılıçdaroğlu'nu şaşkına çevirdi

İngiltere’de gazetecilerle buluşan Kılıçdaroğlu, "İngiltere'ye temiz para bulmaya gidiyorum dediniz, geçmişte ise 'Tefeciler' demiştiniz, neler söylersiniz?" sorusunu 'bilmiyordum' şeklinde yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD ziyaretinin ardından rotasını İngiltere'ye çevirdi.

Türkiye’ye temiz para getireceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Temiz, teknolojik, iklim dostu parayı ve büyük yatırımlarla Türkiye’ye getireceğiz. Kara para ekonomisini, mafyayı, çeteleri hızla temizleyeceğiz." dedi.

Bu sözlerin ardından Kılıçdaroğlu'nun, geçtiğimiz Şubat ayında katıldığı canlı yayında Bakan Nebati'nin İngiltere ziyareti hakkında "Bakan Nebati, İngiltere’ye bir avuç tefeciye dilenmeye gitti." ifadeleri tekrar gündeme geldi.

"Geçmişte 'Tefeciler' demiştiniz"

Öte yandan CHP Genel Başkanı, İngiltere'de katıldığı yayında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

A Haber muhabiri Alpaslan Düven, Kılıçdaroğlu'na, "'İngiltere'ye temiz para bulmaya gidiyorum.' dediniz, geçmişte ise 'Tefeciler' demiştiniz. Üstelik İngiltere kara para aklama merkezi konumunda, bunu The Times da söylüyor, neler söylersiniz?" diye sordu.

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"Bilmiyorum"



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Düven'in sorusuna, "Ben olumuz hiçbir görüşme yapmadım. Kim size söyledi onu bilmiyorum doğrusunu isterseniz. İngiltere'nin gri listede olduğunu da bilmiyorum, İngiltere gir listedeyse, Türkiye gibi, o zaman fonlar gelmezler. Bizim amacımız zaten Türkiye'yi gri listeden çıkarmak. Alnı ak, geleceğe güvenle bakan bir Türkiye inşa etmek istiyoruz. Kara para ile Türkiye'nin bir ilgisi olmamalı." dedi.



