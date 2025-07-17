Teğmen Eroğlu’nun TSK’ya dönüş talebine mahkemeden ret

30 Ağustos 2024’te Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıç çatıp “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atan beş teğmen ve üç disiplin amiri, Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) ihraç edilmişti. Bu isimler arasında yer alan Teğmen Ebru Eroğlu’nun TSK’ya dönüş talebi, Ankara 4. İdare Mahkemesi tarafından reddedildi.

MAHKEMEYE SUNULAN DİLEKÇE

Eroğlu’nun avukatları karara itiraz ederek üst mahkemeye başvurdu. Mahkemeye sunulan dilekçede, Eroğlu’nun göreve iade edilse bile devresinden kıdem olarak geri düşeceği vurgulandı. Mezuniyet töreninde Subay Andı’nın resmi tören tamamlandıktan sonra okunduğuna dikkat çekilen dilekçede, “Bu davranışın hizmete engel bir tutum olarak görülmesi ne hukukla ne de mantıkla açıklanabilir” denildi.

"TRT, YAYINLADIĞI GÖRÜNTÜLERİ SİLDİ"

Avukatlar, mezuniyet törenindeki sloganların disiplin suçu olarak değerlendirilmesinin gerçek dışı olduğunu belirtti. Törene katılan alay, tabur ve bölük komutanlarının herhangi bir müdahalede bulunmaması, olayın geleneksel bir uygulama olarak kabul edildiğini gösterdiği ifade edildi. Aynı akşam TRT’nin tören görüntülerini “iftihar vesilesi” olarak yayınladığı, ancak sonradan arşivden kaldırdığı da dilekçeye eklendi.

"SÜREÇ SİYASİ BASKILARLA ŞEKİLLENDİ"

İtirazda, disiplin sürecinin siyasi ve idari müdahalelerle yönlendirildiği öne sürüldü. Soruşturmanın olaydan günler sonra başlatıldığına dikkat çekilerek, “Yazılı savunmalarda yer almayan gerekçelerle hareket edildiği açıktır. ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ demekle ayrımcılık yaratıldığı iddiası, asıl siyasi mesajı karar vericilerin verdiğini ortaya koymaktadır” denildi.

"KARAR DEĞİŞTİRİLDİ" İDDİASI

Dilekçede ayrıca, Eroğlu’nun dosyasının Yüksek Disiplin Kurulu sürecinde yeniden değerlendirilmek üzere Sınıf Okulu’na gönderildiği, bazı sicil amirlerinin görüşlerinin değişmesi yönünde baskı gördüğü ileri sürüldü. Disiplin cezasının hukuki dayanaklarının zayıf olduğu vurgulanan metinde şu ifadelere yer verildi:

Dava konusu işlemin mutlak butlanla sakatlanıp sakatlanmadığı araştırılmalıdır. Müvekkilin savunma hakkı ihlal edilmiş, dosya içeriği paylaşılmamış ve ilk oylamada 7’ye 2 lehe çıkan karar, baskılar sonucu 5’e 4 aleyhe dönmüştür.

SON KARAR ÜST MAHKEMENİN

Üst mahkemenin vereceği karar, Ebru Eroğlu davasının seyrini ve olası emsal niteliğini belirleyecek kritik bir aşama olacak.