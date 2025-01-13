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Kara Harp Okulu'nda gerçekleşen slogan ve subaylık yemini tartışmalarıyla ilgili soruşturma geçiren teğmenlerin avukatı Dr. Mustafa Güler, sosyal medyada gündem olan fotoğrafların Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu'nun talimatıyla çekildiğini öne sürmüştü.

Söz konusu iddialarla ilgili üniversiteden bir açıklama yapıldı. İddiaların aksine, ilk paylaşımın "@mustafaonsel" adlı bir X kullanıcısına, sonraki paylaşımların ise alanda bulunan bir öğrenciye ait olduğu, öne çıkan fotoğrafın ise bir foto muhabiri tarafından çekilerek basına servis edildiği belirtildi.

"İDDİA VE İTHAMLAR GERÇEK DIŞI"

Üniversiteden yapılan açıklama şöyle:

30 Ağustos 2024 tarihinde Kara Harp Okulunda icra edilen Diploma ve Sancak Devir-Teslim Töreni sonrasında meydana gelen hadiselere dair görüntüler 30 Ağustos akşamından itibaren sosyal medyada paylaşılmıştır.



Kendilerini Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilen teğmenlerin avukatı olarak beyan eden kişiler ve bazı gazeteciler tarafından, sosyal medyada yayımlanan görüntülerin MSÜ Rektörünün talimatıyla çekildiği ve ilk olarak yine Rektörün emriyle servis edildiğine yönelik asılsız iddia ve ithamlar dile getirilmektedir. Bu iddia ve ithamlar gerçek dışıdır.

İLK PAYLAŞIM BİREYSEL VE ÖĞRENCİLERE AİT HESAPLARDAN

Tören sonrasında yaşananlara dair sosyal medyada tespit edilebilen ve kamuoyuna mal olan ilk videonun paylaşımı 31 Ağustos tarihinde (@mustafaonsel) X hesabından yapılmıştır. Daha sonra yapılan araştırmalarda bu videonun tören alanında bulunan bir öğrenci tarafından cep telefonuyla çekildiği ve mesajlaşma gruplarına gönderildiği, buradan da sosyal medyaya taşındığı anlaşılmıştır.



Bu hadiseyle ilgili en çok kullanılan fotoğraf ise bir foto muhabiri tarafından çekilmiş ve aynı gün ilgili basın kuruluşunun internet sitesinde törenle ilgili yayımlanan haberinde de yer almıştır.

ALANDA 18 BASIN MENSUBU VARDI

Bu video ve fotoğrafın Kara Harp Okulu tarafından çekilen görüntülerle ilgisi yoktur. Ayrıca o gün tören alanında değişik medya kuruluşlarına mensup 18 basın mensubu görev yapmış, video ve fotoğraf çekmiştir.

ÜNİVERSİTE YIPRATILMAK, SORUŞTURMA YÖNLENDİRİLMEK İSTENİYOR

TV ekranları ile yazılı basında dile getirilen kasıtlı iddia ve ithamların amacının; Milli Savunma Üniversitesini yıpratmak, devam eden soruşturmayı yönlendirmek ve mecrasından saptırmak olduğu açıktır.

İTHAMLARLA İLGİLİ HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAK

Bu görüntülerin MSÜ Rektörünün talimatıyla çekildiği ve ilk olarak yine Rektörün emriyle servis edildiğine yönelik iftira niteliğindeki asılsız iddia ve ithamları, görsel ve yazılı medyada ısrarla konuşup yazmaya devam eden şahıslar hakkında hukuki süreç başlatılacağı kamuoyuna saygıyla duyurulur.