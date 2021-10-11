Tek tıkla isim değişikliği: e-Devlet ad ve soyad değişikliği başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

Tek tıkla isim değişikliği: e-Devlet ad ve soyad değişikliği başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

İl/İlçe İdare Kurulu kararı ile ad veya soyadı düzeltilmesine ilişkin başvurular, e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Peki e-Devlet Ad ve soyad değişikliği başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

İçişleri Bakanlığı, ad ve soyadı değişikliğine ilişkin başvuruların, e-Devlet üzerinden yapılabileceğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün e-hizmetlerine bir yenisini ekleyerek, "İl/İlçe İdare Kurulu Kararı ile Ad veya Soyadı Düzeltilmesine İlişkin Başvuruların Alınması" hizmetinin, e-Devlet kapısına taşındığı belirtildi.

Bu gelişmenin ardından ad ve soyad değişikliği başvurusu hakkında bilgi almak isteyenler, isim soy isim değişikliği için gerekli evrakları ve başvuru şartlarını araştırmaya başladı.

Peki, ad ve soyad değişikliği başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? Ad ve soyad değişikliği başvurusu için gerekli belgeler nelerdir? İşte, e-Devlet isim soy isim değişikliği başvuru ekranı...

3 YIL UZATILDI

6 Aralık 2019 tarihinde Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa eklenen geçici madde ile belirlenen süre 3 yıl daha uzatıldı.

TEKRAR UZATILABİLECEK

Ayrıca maddenin geçerliliği için belirlenen sürenin bitmesi üzerine tekrar bir süre uzatımına gidilmesi ihtiyacı duyulduğu taktirde kanun değişikliğine gidilmeden Cumhurbaşkanlığı makamınca sürenin uzatılabilmesi sağlandı.

Bunun yanı sıra maddeye eklenen yeni hüküm ile genel ahlaka uygun olmayan ve toplum tarafından gülünç karşılandığı değerlendirilen adlarında mahkeme kararı aranmaksızın il veya ilçe idare kurullarınca değiştirilebilmesine olanak tanındı.

Yapılan bu düzenlemelerle ad ve soyadlarının düzeltilmelerine yönelik mahkemelerin iş yükü azaltıldığı gibi bürokratik süreçlerde kısaltıldı. Bu sayede 2017 yılından bugüne kadar 275.808 kişi soyadını, 121.065 kişi ise ismini düzeltti.

AD SOYAD DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURU ŞARTLARI

Yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmamasından kaynaklanan anlam değişiklikleri bulunan, genel ahlaka uygun olmayan, toplum tarafından gülünç karşılandığı değerlendirilen ad ve soyadlarının il ve ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilebilmesine olanak sağlayan uygulamadan vatandaşlarımız 6 Aralık 2022 tarihine kadar faydalanabilecek.

İSİM VE SOY İSİM DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İlgili başvurular e-Devlet kapısı üzerindne alınmaktadır. Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak e-Devlet'e giriş sağlayınız.

Daha sonra, arama kısmına "Ad ve Soyadı" yazdıktan sonra "İl / İlçe İdare Kurulu Kararı ile Ad veya Soyadı Düzeltilmesine İlişkin Başvuruların Alınması" seçeneğine tıklayınız.

Burada ilgili başvuruyu tamamlamanız için Mobil İmza veya Elektronik İmza onayınız gerekmektedir. Bunlar olmadan ilgili başvuruyu tamamlayamazsınız.