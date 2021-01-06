Tekelcilerin alkol satışı yasağı esnetilsin eylemi

Tekel bayileri, CHP-HDP ve Gelecek Partisi'nin katılımıyla alkol satış saatlerini ve gelen ÖTV zamlarını protesto etti.

Türkiye Tekel Bayileri Platformu dün İstanbul Kadıköy Rıhtım'da eylem yaptı.

Eyleme; CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin, HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm ve Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ da destek verdi.

Türkiye Tekel Bayileri Platformu, gerçekleştirdiği eylemde alkol satış saatinin esnetilmesini ve gelen ÖTV zamlarının düşürülmesini talep ederek şu açıklamaları yaptı;

ZAMLARLA KAÇAK İÇKİLERE YÖNELME VAR

"ÖTV zamlarıyla birlikte alkol tüketicileri daha çok kaçak ürünlere yönelmeye başladı. Bugün tekel bayilerinin neden saat 22'den sonra bira sattığı konuşuluyor.

SAAT 22'DEN SONRA DA ALKOL SATALIM

Bugün 22'den sonra alkol satmadığımız taktirde müşteriler tarafından darbediliyoruz. Sattığımız taktirde de bir adet biranın fiyatı 12 buçuk TL cezası 320 bin TL ile karşı karşıya kalıyoruz. Hükümetten bir an önce bu yasak saatinin 24'e çekilmesini talep ediyoruz. Alkole gelen zamları indirmesini talep ediyoruz."

Tekelcilerin alkol satışı yasağı kaldırılsın eylemi İZLE