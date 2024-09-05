Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi açılıyor Yılmaz Tunç, 4 ile hizmet verecek Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi'nin açılışının yarın gerçekleştirileceğini bildirdi.

AA

Türkiye adalet sisteminde ilerlemeye ve bölgelere yeni adliyeler kazandırmaya devam ediyor.

Bu kapsamda da Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi, yarın hizmete girecek.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, adalet hizmetlerinin makul sürede ve etkin bir şekilde yürütülmesi hedefi doğrultusunda temmuz ayında kurulmasına karar verilen Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi hakkında yazılı bir açıklama yaptı.

"HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ İLKESİNDEN TAVİZ YOK"

Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi'nin yargı çevresinin Tekirdağ, Kırklareli, Edirne ve Çanakkale olduğunu belirten Tunç, hukukun üstünlüğü ilkesinden taviz vermeden adalet hizmetlerinin etkinliğini ve sunumunun kalitesini artırmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

"YARGITAY VE DANIŞTAYIN İŞ YÜKÜ AZALDI"

Bakan Tunç, "2016 yılından günümüze 9 bölge idare mahkemesini ve 18 bölge adliye mahkemesini faaliyete geçirerek Yargıtay ve Danıştayın iş yükünü azalttık.

Yaptığımız tüm çalışmalarla güven veren ve erişilebilir adalet vizyonuyla adalet hizmetlerinin makul sürede ve etkin bir şekilde yürütülmesini hedefliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"SESSİZ REFORMLARA İMZA ATTIK"

Tunç, fiziki altyapının güçlendirilmesinin, yargı hizmetlerinin kalitesini büyük ölçüde artırdığına işaret etti:

"Yeni adliye saraylarımızın yanı sıra yüksek yargı organlarımızın yeni hizmet binalarına kavuşturulmasını sağladık. Mahkeme sayılarımızı yükselterek iş yükünü önemli oranlarda azalttık. İstinaf ile iki dereceli yargılamadan üç dereceli yargılamaya geçişle yine hak arama yollarında sessiz reformlara imza attık.



Vizyonunu, 'hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen, öngörülebilir bir adalet sistemi' olarak belirlediğimiz Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgesi ile de çalışmalarımıza aynı doğrultuda devam edeceğimizin sözünü vermiş olacağız.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)