Tekirdağ buz pistine döndü: Vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı... Süleymanpaşa ilçesinde buzlanan yollarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, vatandaşlar ayakta dahi duramadı. Yaşanan anlar kameraya yansıdı.

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İHA

Tekirdağ kar yağışına teslim oldu.

Süleymanpaşa ilçesinde 2 gün önce etkili olan son yılların en yoğun kar yağışı, yerini buzlanmaya bıraktı.

Vatandaşların buzlanma ile mücadelesi

Buzla kaplı sokaklar ve yollar, sabah evlerinden çıkıp işe gitmeye çalışan vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşattı.

İlçede buz tutmuş rampalı sokağa giren 2 araç, bir üst caddeye çıkmaya çalıştığı sırada metrelerce kaydı.

Kayan araçların zorlu mücadelesi anbean kameralara yansırken, zaman zaman iteklenmeye çalışılan araçlar metrelerce kaydı.

Ayakta durmakta güçlük çektiler

Kimi araçlar zorlu buz maratonunu başarıyla tamamlarken, kimi araçlar da geri dönmek zorunda kaldı.

Dışarı çıkıp işe yayan giden vatandaşlar da zor anlar yaşayarak zaman zaman ayakta durmakta güçlük çekti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)