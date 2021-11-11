Tekirdağ FETÖ operasyonu: 9 kişi gözaltına alındı

FETÖ/PDY içinde değişik kademede faaliyet gösterdikleri belirlenen 9 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan 9 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız sürüyor...

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen FETÖ /PDY terör örgütü yapılanması ile ilgili, örgütün değişik kademe ve görevlerinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen 9 şahsın yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

9 KİŞİ YAKALANDI

Operasyonlarda İ.G., V.Y., S.A., B.K., H.G., M.K., O.Ç., R.T. ve Y.Y isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.