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    Tekirdağ FETÖ operasyonu: 9 kişi gözaltına alındı

    FETÖ/PDY içinde değişik kademede faaliyet gösterdikleri belirlenen 9 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan 9 kişi gözaltına alındı.
    • İHA
    • 11.11.2021 - 14:10
    • Güncelleme : 11.11.2021 - 14:24
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    Tekirdağ FETÖ operasyonu: 9 kişi gözaltına alındı

    Tekirdağ’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız sürüyor...

    Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen FETÖ /PDY terör örgütü yapılanması ile ilgili, örgütün değişik kademe ve görevlerinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen 9 şahsın yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

    9 KİŞİ YAKALANDI

    Operasyonlarda İ.G., V.Y., S.A., B.K., H.G., M.K., O.Ç., R.T. ve Y.Y isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

    Tekirdağ FETÖ operasyonu: 9 kişi gözaltına alındı #1

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