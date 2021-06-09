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Tekirdağ kıyılarındaki müsilaj etkisini yitirdi

Tekirdağ kıyılarındaki müsilaj etkisini yitirdi

Tekirdağ'da kıyıdaki biriktiği alandan temizleme çalışmalarıyla arındırılan müsilaj (deniz salyası), rüzgarın da etkisiyle daha çok açıklarda görülüyor.