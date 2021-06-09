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    Tekirdağ kıyılarındaki müsilaj etkisini yitirdi

    Tekirdağ'da kıyıdaki biriktiği alandan temizleme çalışmalarıyla arındırılan müsilaj (deniz salyası), rüzgarın da etkisiyle daha çok açıklarda görülüyor.
    • AA
    • 09.06.2021 - 17:10
    • Güncelleme : 09.06.2021 - 17:16
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    Tekirdağ kıyılarındaki müsilaj etkisini yitirdi

    Marmara Denizi'nde etkili olan müsilajla mücadele kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın "Marmara Denizi Eylem Planı" kapsamında Tekirdağ'da da başlatılan temizleme çalışmaları bugün de devam etti.

    Rüzgarın etkisi ve temizleme çalışmaları ile salyanın etkisi kıyıda kalmadı.

    Müsilajın etkisi daha çok açıklarda görülüyor.

    TEKİRDAĞ KIYILARI MÜSİLAJDAN TEMİZLENDİ

    Deniz dibinde de müsilaj tabakası olduğu belirtiliyor.

    Yetkililer, kıyıda yürütülen çalışmalara ara verildiğini ancak deniz salyasının yeniden etkili olması halinde temizleme çalışmalarının yeniden başlatılacağını belirtti.

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    ÖNCEKİ HALİ

    Öte yandan Tekirdağ kıyılarında biriken müsilaj, önceki haliyle objektiflere böyle yansımıştı.

    Kıyılardaki müsilajın görüntüsü vatandaşları rahatsız ederken, yetkililerden konuya en kısa sürede bir çözüm bulunması istenmişti.

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