İHA
Tekirdağ'da Muhittin Mahallesi Fikir Sokak üzerinde 63 yaşındaki Cemalettin Dalçık, temizlik yapmak üzere 4 katlı apartmanın çatısına çıktı.
Çatı kenarında bir anda dengesini kaybeden Dalçık, metrelerce yüksekten beton zemine düştü.
Dengesini kaybedip düştü: Kurtarılamadı...
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan vatandaşa ilk müdahaleyi yaptı.
Hastaneye kaldırılan Cemalettin Dalçık, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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