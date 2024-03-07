İHA

Tekirdağ'da Muhittin Mahallesi Fikir Sokak üzerinde 63 yaşındaki Cemalettin Dalçık, temizlik yapmak üzere 4 katlı apartmanın çatısına çıktı.

Çatı kenarında bir anda dengesini kaybeden Dalçık, metrelerce yüksekten beton zemine düştü.

Dengesini kaybedip düştü: Kurtarılamadı...

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan vatandaşa ilk müdahaleyi yaptı.

Hastaneye kaldırılan Cemalettin Dalçık, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)