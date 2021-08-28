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Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım’ın annesi son yolculuğuna uğurlandı

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım’ın annesi son yolculuğuna uğurlandı

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım’ın vefat eden annesi Hanife Yıldırım, son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile çok sayıda üst düzey protokol üyesi katıldı.