Tekirdağ, Yalova ve Kocaeli'de okullar tatil edildi

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İstanbul, Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.

Şiddetli depremin ardından artçı sarsıntılar da peş peşe geldi.

Özellikle Büyükçekmece'de hissedilen 5.9 ve 4.4 büyüklüğündeki artçı depremler, paniğe yol açtı.

Yaşanan depremlerin ardından İstanbul'da okullar 2 gün tatil edilirken bir tatil haberi de Tekirdağ, Yalova ve Kocaeli'den geldi.

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TEKİRDAĞ'DA OKULLARA DEPREM TATİLİ

Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamada, deprem nedeniyle il genelindeki ilk ve orta dereceli okullar ile kreşlerde eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan engelli, hamile, malul gazi personel ile 10 yaşından küçük çocuğu bulunan anneler, herhangi bir işleme gerek kalmadan idari izinli sayılacak.

Ancak sağlık ve güvenlik birimlerinde görev yapan personel bu uygulamanın dışında tutuldu.

Yetkililer, vatandaşlara soğukkanlı olmaları ve resmi duyuruları takip etmeleri çağrısında bulundu.

KOCAELİ'DE OKULLAR 1 GÜN SÜREYLE TATİL EDİLDİ

Kocaeli Valiliği okulların bir gün süreyle tatil edildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Marmara Denizi İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem ilimizde de hissedilmiştir. 24 Nisan 2025 Perşembe günü İlimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, motorlu taşıtlar sürücü kursları (uygulamalı sürüş eğitimleri hariç) ve diğer tüm kurslarda (rehabilitasyon merkezleri ve açık öğretim kurumları dahil) eğitim ve öğretime (1) bir gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan malül gazi, hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile eğitim öğretime devam eden 10 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personellerimiz (kurum çalışma işleyişinde mesaisi zaruri olanlar hariç ) (1) bir gün idari izinli sayılacaktır"

YALOVA'DA EĞİTİME 1 GÜNLÜK ARA

Yalova Valisi Hülya Kaya, kentte eğitime 1 günlük ara verildiğini duyurdu.

Konuyla ilgili Yalova Valisi Hülya Kaya, sosyal medyada yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: