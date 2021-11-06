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    Tekirdağ yolunda sis, görüş mesafesini 5 metreye indirdi

    İstanbul-Tekirdağ yolunda görüş mesafesi sis nedeniyle 5 metreye kadar inerken, karayollarındaki dijital panolarda hız uyarısı yapıldı.
    • İHA
    • 06.11.2021 - 09:27
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    Tekirdağ yolunda sis, görüş mesafesini 5 metreye indirdi

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sarı kod ile yapılan uyarılardan sonra sis etkisini arttırdı.

    İstanbul-Tekirdağ yolu adeta sise teslim oldu. İstanbul merkezden çıkarak, Büyükçekmece Silivri, Çorlu, Tekirdağ, Çanakkale ve Edirne'ye gitmek isteyen sürücüler yoğun sis sebebiyle yolda ilerlemekte güçlük çekti.

    5 METRE GÖRÜŞ MESAFESİ

    İstanbul'dan Trakya'ya açılan tüm karayolları sis ile kaplanırken, görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar indi.

    "YOĞUN SİS VAR, HIZINIZI DÜŞÜRÜN"

    Yoğun sis nedeniyle yollardaki dijital panolarda 'Yoğun sis var. Hızınızı düşürün' uyarısı yapıldı. Yoğun sis etkisini göstermeye devam ediyor.

    Tekirdağ yolunda sis, görüş mesafesini 5 metreye indirdi VİDEO


    Tekirdağ yolunda sis, görüş mesafesini 5 metreye indirdi #1

    Tekirdağ yolunda sis, görüş mesafesini 5 metreye indirdi #2

    Tekirdağ yolunda sis, görüş mesafesini 5 metreye indirdi #3

    Tekirdağ yolunda sis, görüş mesafesini 5 metreye indirdi #4

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