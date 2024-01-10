Yeni yıl beraberinde kar yağışını da getirdi.
Hava sıcaklıklarının düşmesi ve bazı ilçelerde yoğun kar yağışının başlaması, vatandaşları zor durumda bıraktı.
Bu illerden biri de Tekirdağ oldu.
Sürücüler ilerleyemedi
Kar yağışının hızlanmasıyla bazı caddelerde buzlanma meydana geldi. İlerlemekte zorlanan araçlar ise yolda kaldı.
Tipi şeklinde yağan kar, sokakta yürüyen vatandaşlara da zor anlar yaşattı.
Okullar tatil edildi
Kar yağışına bağlı olarak Tekirdağ’da birçok ilçede okullar tatil edildi.
Kentte kar kalınlığı 10 santimetreye kadar ulaştı. Yürümekte güçlük çeken vatandaşların o anları kameraya yansıdı.
Çalışmalar devam ediyor
Şarköy, Malkara, Muratlı ve Hayrabolu ilçelerinde zaman zaman etkisini artıran kar yağışı nedeniyle Karayolları ekipleri, ana arterlerde yolların kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece olduğu Tekirdağ'da, kar yağışının gün boyu aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
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