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Tekirdağ'a lapa lapa kar yağdı! Vatandaşlar yürümekte zorlandı

Tekirdağ'a lapa lapa kar yağdı! Vatandaşlar yürümekte zorlandı Kar yağışı ile birlikte okulların tatil edildiği kentte buzlanan yollarda arabalar ile gitmek imkansızlaştı. Kar yağışının devam ettiği bölgede yol açma çalışmaları sürüyor.