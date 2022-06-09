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    Tekirdağ'a para almaya gelen PKK'lı terörist yakalandı

    Şırnak'taki operasyonda yaralanan terörist M.D.'nin tedavi masrafları için Tekirdağ'daki akrabalarından para almaya gönderilen PKK'lı R.T., jandarma tarafında yakalanarak gözaltına alındı.
    • 09.06.2022 - 14:14
    • Güncelleme : 09.06.2022 - 14:41
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    Tekirdağ'a para almaya gelen PKK'lı terörist yakalandı

    TSK'nın terör örgütü PKK'ya yönelik Şırnak'ta sürdürdüğü operasyonlarda, M.D. adlı terörist yaralandı.

    Güvenlik güçleri, yaralanan teröristin tedavi masraflarını karşılamak üzere para arayışına girildiğini belirledi.

    Terör örgütünün, M.D.'nin Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yaşayan yakınlarından para alması için PKK/YPS üyesi R.T. adlı kadını görevlendirdiği tespit edildi.

    Yolda yakalandı

    Bunun üzerine Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde özel operasyon timi oluşturuldu. Ekipler, yaralı terörist M.D.'nin akrabalarından para alıp, Şırnak'a doğru yola çıkan R.T.'yi takibe aldı. R.T., içinde bulunduğu araç Çerkezköy-İstanbul TEM yolunda durdurularak gözaltına alındı.

    DHA'nın haberine göre R.T.'nin ifadeleri ve bölgedeki bağlantıları araştırılarak, çatışmada yaralanan M.D.'nin yakalandığı öğrenildi. R.T. ise jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Tekirdağ a para almaya gelen PKK lı terörist yakalandı #1

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    Tekirdağ a para almaya gelen PKK lı terörist yakalandı #3


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