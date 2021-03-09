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    Tekirdağ'da 100 kilogramlık tarihi taş satılmadan ele geçirildi

    Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde tarihi eser niteliğindeki 100 kilogramlık sütunlar ele geçirildi.
    • İHA
    • 09.03.2021 - 19:43
    • Güncelleme : 09.03.2021 - 19:45
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    Tekirdağ'da 100 kilogramlık tarihi taş satılmadan ele geçirildi

    Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ekipleri, Şarköy ilçesi Beyoğlu köyünden tarihi eser niteliği taşıyan objeler için satıcı arandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

    H.M. isimli şahsın evinde bulundurduğu tarihi eser (istavroz) niteliği taşıyan sütun altlığını satmak için müşteri aradığı bilgisinin alınması üzerine mahkemeden alınan arama kararına istinaden şahsın evinde ve eklentisinde Jandarma ekiplerince arama yapıldı.

    100 KİLOGRAMLIK TARİHİ ESERE EL KONULDU

    Yapılan aramada yaklaşık 100 kilogram ağırlığında üzerinde çeşitli figürlerin olduğu sütun altlığına el konuldu.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Tekirdağ'da 100 kilogramlık tarihi taş satılmadan ele geçirildi VİDEO

    Tekirdağ da 100 kilogramlık tarihi taş satılmadan ele geçirildi #1

    Tekirdağ da 100 kilogramlık tarihi taş satılmadan ele geçirildi #2

    Tekirdağ da 100 kilogramlık tarihi taş satılmadan ele geçirildi #3

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