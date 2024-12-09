Tekirdağ'da 11 kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı

DHA
Türkiye'nin yasa dışı göçle mücadelesi sürüyor...
Sınır ve sınır şehirlerindeki uygulamalarla yasa dışının önüne geçiliyor.
Bu kapsamda Tekirdağ'ın Ergene İlçe Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, E-80 Avrupa Otoyolu'nda kaçak göçmenlere yönelik uygulama yaptı.
11 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
Uygulamada, kapalı kasa minibüste 11 kaçak göçmen yakalandı.
Göçmenlere organizatörlük yaptığı belirlenen 1 şüpheli de gözaltına alındı.
Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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