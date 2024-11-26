Tekirdağ'da 12 kaçak göçmen yakalandı

DHA

Güvenlik güçlerinin yasa dışı göçle mücadelesi sürüyor.

Tekirdağ'ın Ergene İlçe Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, E-80 Avrupa Otoyolu'nda içinde kaçak göçmenlerin bulunduğu aracı takibe alıp durdurdu.

12 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Araçta yapılan kontrolde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 12 kaçak göçmen ile göçmenlere organizatörlük yapan 1 şüpheli yakalandı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Organizatörle ilgili soruşturma sürüyor.