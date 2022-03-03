Tekirdağ'da 1,25 liraya satılan ekmek, rekabet oluşturdu

Süleymanpaşa ilçesinde ekmek fiyatını 1,25 liraya kadar indiren fırın, aynı sokakta bulunan zincir marketleri de harekete geçirdi. Rekabete giren marketlerde ekmeğin 1 liraya satıldığı görüldü.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi'nde ekmek satışı yapan bir fırının ekmeğin fiyatını 1,25 liraya indirmesi üzerine aynı sokakta bulunan zincir marketler, anında harekete geçerek ekmeğin fiyatını 1 liraya kadar indirdi.

AYNI SOKAKTAKİ MARKET EKMEĞİ 1 LİRAYA İNDİRDİ

Bazı vatandaşlar, fırının fiyatları 1 liraya indirmesiyle birlikte marketlerin 80 kuruşa kadar indireceği yorumunu yaparken, vatandaşların ekmeğin 1,25 liraya satıldığı fırından ekmek satın alabilmek için yoğunluk oluşturduğu gözlendi.

GAZETECİLERİ GÖRÜNCE SÖKTÜLER

Gazetecilerin çekim yaptığını fark eden market çalışanlarının ise kapıda ve girişte yazılı olan 'Ekmek 1 lira' yazılarını anında sökmesi şaşkınlığa sebep oldu.

Tekirdağ’da ekmek fiyatlarının 2 buçuk liraya çıktığı dönemde Süleymanpaşa Belediyesi'nin Halk Ekmek için faaliyetlere başlaması da ekmek fiyatlarında geri adım attırmıştı.

"BANA REKABET OLSUN DİYE 1 LİRAYA İNDİRDİLER"

Ekmeği 1,25 liradan satan fırının işletmecilerinden Efe Yakup Bayrak Çeken yaptığı açıklamada, "Tekirdağ’da şu anda 30 tane marketi varsa, sadece benim reyonlarımın dibinde 1 liraya indirdi. Ben şimdi mahalleye 1,25’e ekmek getirdim. Bana rekabet olsun diye ekmeği 1 liraya indirdiler ekmek satamayayım gideyim diye. Allah’a şükür buna rağmen milletimiz geliyor bizi tercih ediyor." dedi.

"BAZI İLÇELERDE 2,5 LİRAYA SATILIYOR"

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel de yaptığı açıklamada, "Biliyorsunuz tüm Türkiye’de Büyükşehir Belediyeleri tarafından Halk Ekmek fabrikaları kurulur. Kurdukları bu Halk Ekmek sayesinde de özellikle dar gelirli vatandaşlarımıza ucuz ekmek verilir. Bunu normalde büyükşehir belediyeleri üstlenir. Maalesef biz yaklaşık sekiz yıldır büyükşehiriz. Bu konuyla ilgili en ufak bir girişim olmadı. Bu girişim olmadığı için de bir bölgeye bakıyorsunuz 2 lira, bir ilçeye bakıyorsunuz 2,5 lira, şimdi de ekmek fiyatları ile ilgili 3 lira konuşuluyor. Halk Ekmek vatandaşa ucuz ekmek veriyor. Ama şehirdeki ekmek fiyatlarının da dengesini oluşturuyor. Biz ilçe belediyesi olarak kendimiz bu işin içerisine girmek zorunda kaldık. Şu anda esnafımız çok küçük kârlarla ekmek satıyor.

"ŞEHRİN DEĞİŞİK NOKTALARINDA EKMEĞİ 1,5 LİRADAN SATIŞ YAPACAĞIZ"

Hem de özel kurumlar fabrikasyon ekmek üreten vatandaşlarımızda çok düşük fiyatlarla ekmek satıyor. Şu anda Süleymanpaşa’da 1 liradan 3 liraya kadar ekmek satılıyor. Odun ekmekler 2 buçuk lira fabrikasyon ekmek ise 1.25 liraya satılıyor. Biz de Süleymanpaşa’da yaklaşık 26 fırının koordinasyonuyla bir çalışma yürüttük. Şehrin değişik noktalarında odun ekmeği biz 1,5 liradan satış yapacağız. Sıfır kârla vatandaşımıza ekmek satılmış olacak. Biz hafta başı itibarıyla ekmek satışımıza başlamış olacağız. Büfeleri koyduk şimdi giydirmeleri yapılıyor. Şu anda vatandaşımız 1 liraya kadar ekmeğe ulaşabildiği için hatta bazı ulusal marketler de ekmeğin fiyatını 1 liraya indirdi." dedi.





