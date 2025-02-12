Tekirdağ'da 700 litre sahte içki ele geçirildi

AA

Son dönemde sahte içkiden ölümler artış gösterdi.

Güvenlik güçleri denetimlerini daha da sıklaştırdı.

Bu kapsamda Tekirdağ'da 700 sahte içki ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte ve kaçak satışının önlenmesine yönelik il genelinde uygulama yaptı.

Uygulama kapsamında, 159 personelin katılımıyla 84 içkili mekan, 108 büfe, 149 bakkal ve 80 kahvehane kontrol edildi.

700 LİTRE SAHTE İÇKİ

Adreslerde yapılan aramalarda 700 sahte içki, 50 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 10 kilogram tütün, 4 alkol damıtma düzeneği ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Uygulamalar kapsamında gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.