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    Tekirdağ'da akan şebeke suyu: Hayvanlar bile içemedi

    Hayrabolu ilçesinde musluktan akan kirli su, vatandaşı bezdirdi.
    • İHA
    • 03.04.2021 - 17:39
    • Güncelleme : 03.04.2021 - 17:45
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    Tekirdağ'da akan şebeke suyu: Hayvanlar bile içemedi

    Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (TESKİ) Tekirdağ'ın Hayrabolu İlçesine bağlı Çene Mahallesi'nde akan şebeke suyu vatandaşları çileden çıkardı.

    SAATLERCE KİRLİ SU AKTI

    Musluktan su almak isteyen bir vatandaş yaklaşık 10 kova su doldurmasına rağmen kirli su bitmek nedir bilmedi. Duruma isyan eden vatandaşlar, "Limonata değil çeşme suyu." dedi.

    Mahalle sakinleri hayvanların bile içemediği kirli suyun bir an önce temiz akmasını bekliyor.

    Tekirdağ'da akan şebeke suyu: Hayvanlar bile içemedi VİDEO

    Tekirdağ da akan şebeke suyu: Hayvanlar bile içemedi #1

    Tekirdağ da akan şebeke suyu: Hayvanlar bile içemedi #2

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