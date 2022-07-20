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    Tekirdağ'da anız yangını ormana sıçradı

    Anız tarlasında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ormana sıçradı. Çıkan yangın konrol altına alınırken 6 dönüm alan kül oldu.
    • 20.07.2022 - 17:17
    • Güncelleme : 20.07.2022 - 17:35
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    Tekirdağ'da anız yangını ormana sıçradı

    Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı İnecik Mahallesi'ndeki hasat edilmiş anız tarlasında yangın çıktı.

    Tarla, yasak olmasına rağmen temizlenmek amacıyla yakılırken alevler rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ormana sıçradı.

    Ekipler sevk edildi

    Yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine kısa sürede; Tekirdağ Büyükşehir itfaiye ekipleri ve Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri geldi.

    Tekirdağ'da anız yangını ormana sıçradı - VİDEO

    Yangın kontol altında

    Yangına müdahale eden ekipler, kısa sürede kontrol altına aldı.

    6 dönüm alan kül oldu

    Yangında 1 dönüm orman olmak üzere toplam 6 dönüm alan yanarak kullanılamaz hale geldi.

    Soruşturma başlatıldı

    DHA'nın haberine göre; jandarma ekipleri, çıkan yangınla ilgili soruşturma başlattı.

    Tekirdağ da anız yangını ormana sıçradı #1


    Tekirdağ da anız yangını ormana sıçradı #2

    Tekirdağ da anız yangını ormana sıçradı #3


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