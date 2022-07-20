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- Tekirdağ'da anız yangını ormana sıçradı
Tekirdağ'da anız yangını ormana sıçradı
Anız tarlasında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ormana sıçradı. Çıkan yangın konrol altına alınırken 6 dönüm alan kül oldu.
- 20.07.2022 - 17:17
- Güncelleme : 20.07.2022 - 17:35
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı İnecik Mahallesi'ndeki hasat edilmiş anız tarlasında yangın çıktı.
Tarla, yasak olmasına rağmen temizlenmek amacıyla yakılırken alevler rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ormana sıçradı.
Ekipler sevk edildi
Yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine kısa sürede; Tekirdağ Büyükşehir itfaiye ekipleri ve Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri geldi.
Tekirdağ'da anız yangını ormana sıçradı - VİDEO
Yangın kontol altında
Yangına müdahale eden ekipler, kısa sürede kontrol altına aldı.
6 dönüm alan kül oldu
Yangında 1 dönüm orman olmak üzere toplam 6 dönüm alan yanarak kullanılamaz hale geldi.
Soruşturma başlatıldı
DHA'nın haberine göre; jandarma ekipleri, çıkan yangınla ilgili soruşturma başlattı.