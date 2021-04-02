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    Tekirdağ’da Atatürk büstlerine yazı yazan şahıs tutuklandı

    Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi'nde 3 okulda bulunan Atatürk büstüne ve okul duvarlarına hakaret içerikli yazı yazan şahıs, emniyetteki sorgulamalarının ardından tutuklandı.
    • İHA
    • 02.04.2021 - 20:41
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    Tekirdağ’da Atatürk büstlerine yazı yazan şahıs tutuklandı

    Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde 3 okulda bulunan Atatürk büstlerine ve okul duvarlarına hakaret içerikli yazı yazan G.D., Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü TEM polis ekiplerince yakalandıktan sonra emniyete götürüldü.

    Emniyetteki sorgulaması tamamlanan G.D. Tekirdağ Adliyesine sevk edildi.

    DEAŞ ÜYESİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

    Adliyeye sevk edilen G.D., Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında kanun ve DEAŞ terör örgütüne üye olma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Tekirdağ’da Atatürk büstlerine yazı yazan şahıs tutuklandı VİDEO

    Tekirdağ’da Atatürk büstlerine yazı yazan şahıs tutuklandı #1

    Tekirdağ’da Atatürk büstlerine yazı yazan şahıs tutuklandı #2

    Tekirdağ’da Atatürk büstlerine yazı yazan şahıs tutuklandı #3

    Tekirdağ’da Atatürk büstlerine yazı yazan şahıs tutuklandı #4

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