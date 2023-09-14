Tekirdağ'da balıkçılar bol hamsiyle limana dönüyor Tekirdağlı balıkçılar yeni sezona hamsi bereketiyle başladı. "Vira bismillah" diyerek avlanmaya başlayan balıkçılar, kasalar dolusu hamsiyle karaya dönüyor.

AA

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, bu sezon avcılığın hamsi ile başladığını söyledi.

Palamut bolluğunun bu sene olmayacağını ifade eden Pehlivanoğlu, "Bu sene büyük balık az olduğu için hamsi ve istavrit daha fazla." dedi.

"Hamsi bollaşacak"

Pehlivanoğlu, havaların soğumasıyla hamsinin daha da bollaşacağını kaydetti.

Balıkçı İdris Şeremet de iki haftadır "derya kuzuları"nın peşinde ekmek mücadelesini verdiklerini dile getirdi.

"Hamsi artınca herkes kendi bölgesinde avlanmaya devam edecek"

Bu sene hamsinin balıkçının yüzünü güldürdüğünü belirten Şeremet, şunları söyledi:

Hamsi, istavrit, lüfer ve zaman zaman torik avcılığı oluyor. Sezonun daha başları olduğu için tekneler de nerede balık oluyorsa o tarafa gidiyor. Karadeniz'de balık olduğunu duyan oraya gidiyor. Marmara'da balık olunca buraya geliyorlar. Hamsi artınca herkes kendi bölgesinde avlanmaya devam edecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)