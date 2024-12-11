Tekirdağ'da başıboş köpek sürüsü fabrika işçisine saldırdı

İHA

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde yaşayan 44 yaşındaki fabrika işçisi Ferhat Yiğit, işe gitmek üzere konutundan çıktığında adeta cehennemi yaşadı.

Servise bineceği noktaya doğru yürüyen Yiğit, bir sokak köpeği sürüsünün saldırısına uğradı.

Kolundan, bacağından, baldırından ve karnından ısırılan Ferhat Yiğit, iddiaya göre Çerkezköy Devlet Hastanesi’nde kuduz aşısı olmadığı için Çorlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek, tedavi altına alındı.

"25 KÖPEK SALDIRDI"

Mahallede 2 köpeğin kendisine saldırdığını, bu köpeklerin havlaması ile birlikte bir anda 25’e yakın köpeğin çevresini sardığını söyleyen Yiğit, “Ben oradan her gün sopayla geçiyordum. Cumartesi günü Çerkezköy Belediyesi tarafından köpeklerin toplandığını duydum ve bugün sopasız gittim.

"HER GÜN BUNA MARUZ KALIYORUZ"

Köpekler saldırınca montumu çıkarıp kendimi korumaya çalışsam da önce montumu parçaladılar. Sonra da beni kolumdan, bacağımdan, baldırımdan ve karnımdan ısırdılar.

Daha önce de 20 yaşındaki kızım aynı bölgede köpeklerin saldırısına uğradı. Biz her gün o güzergahı kullanıyoruz ve her gün buna maruz kalıyoruz. Bir daha böyle saldırılara maruz kalmamak için yetkililerin gerekeni yapmasını istiyoruz.” dedi.