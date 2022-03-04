Tekirdağ'da başkan çileden çıktı: Aynı yeri 4’üncüye kazdılar

TESKİ tarafından aynı yerde kazılan yollara tepki gösteren Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "4-5 defa kazılıyorsa birileri, birilerini zengin etmekle uğraşıyor" dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğü, Süleymanpaşa Belediyesi tarafından yeni yapılan asfalt yolları su patlağı iddiasıyla kazmaya devam ediyor.

İlçede özellikle yeni yapılan yolların TESKİ tarafından aynı yerden 4-5 defa kazılması, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile Süleymanpaşa Belediyesi'ni karşı karşıya getirdi.

SÜLEYMANİYE BELEDİYE BAŞKANI TEPKİ GÖSTERDİ

Kazı çalışmalarında durmak bilmeyen TESKİ, Eskicami-Ortacami Mahallesindeki bir sokakta, daha önce deflarca kazı yaptığı alanda bir süre sonra gece yarısı tekrar kazı yaptı.

"AYNI YERİ YAMA YAPMAKTAN BIKTIM"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Başkan Yüksel, "Onlar kazmaktan bıkmadı, ben aynı yeri yama yapmaktan bıktım." değerlendirmesinde bulundu.

"BİR SENE İÇERİSİNDE 4-5 KEZ SUSUZ KALDIK"

TESKİ’nin yaptığı kazı, saniye saniye bir vatandaşın kamerası tarafından görüntüledi.

O anları kayıt altına alan vatandaş, "Yine aynı yer kazılıyor, TESKİ de bıkmadı, Büyükşehir de bıkmadı. Bir sene içerisinde 4-5 kez susuz kaldık.” dedi. Daha sonra kazılan alanda yama yapan Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri, yama üzerine ise ’TESKİ Kazısıdır 4' işareti koydu.

"4 DEFA KAZILIYORSA BİRİLERİ, BİRİLERİNİ ZENGİN ETMEYE ÇALIŞIYOR"

Açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Aynı yeri defalarca kazmalarına dayanamıyorum. Bir yer aynı patlak 4 defa, 5 defa kazılıyor ise birileri bu işi takip etmiyor. Ya da birileri, birilerini zengin etmekle uğraşıyor. Kazdığınız bir yerin orada bir daha sorun olmaması lazım. Hadi insanoğluyuz bir kere kazarsın yanlışlık olmuştur dersin ama 4 defa, 5 defa kazılıyorsa, bunda iyi niyet diye düşünmek artık yersiz diye düşünüyorum. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Albayrak’a aktardım. Lütfen Başkanım artık ilgilenin, bu iş başka bir yere gidiyor. Aynı yerde 4-5 defa kazı yapılması kabul edilebilir bir şey değil diye söyledik. Dün akşam da vatandaşlarımızdan gelen onlarca mesaj vardı. Bir tane videoyu da paylaştım. Aynı yeri 4-5 defa kazıyorsunuz, o sokaktaki insanları defalarca susuz bırakıyorsunuz. Bir kere kazmışsınız hepsini bir kerede hallet gitsin arkadaş. Onlar kazmaktan bıkmadı, ben aynı yeri yama yapmaktan bıktım." dedi.

"EN PAHALI SUYU KULLANAN ŞEHİR BİZ OLACAĞIZ"

TESKİ’nin artık batma noktasına geldiğini de ifade eden Başkan Yüksel, "TESKİ özellikle genel kurul toplantısı yapıyorlar. Davet ettiler. Yüzde 70 zamla tüm dünyada belki de en pahalı suyu kullanan şehir biz olacağız. Yüzde 7’lik bir KDV indirimi planlandı. Biz bütün belediyeler indirim yapmaya çalışırken, sanki yüzde 7 KDV indirimi yapın dememişiz gibi yüzde 70 zam yapacağız diye toplantı yapıyor. Yazık yani. Diyorlar ki elektrik giderlerimiz yüksek. 8 yıldır TESKİ’nin başında sizler varsınız. Allah rüzgar vermiş, güneş vermiş, bu topraklara insan bu elektrik maliyetini düşürecek bir yatırım yapmaz mı.

"8 YIL GEÇMİŞ, İNSAN BİR PLANLAMA YAPMAZ MI"

Koca 8 yıl geçmiş insan bir planlama yapmaz mı. Aynı yeri defalarca kez kazarsanız, defalarca kez kazı bedelini birilerinin cebine ödersiniz. Sonra TESKİ zarar ediyor. TESKİ, tabii ki zarar eder. Aynı yeri 4 defa kazarsan etmez mi. Yazık yani. Bu konuda çok büyük sıkıntılarımız var. Tamamen iş bilmez bir TESKİ ile karşı karşıyayız. Düşünün kendi elektrik faturalarını ödeyemedikleri için 3 gün ana binanın elektrikleri kesildi. Jeneratörle vatandaşa hizmet verdiler. Mali işlerden sorumlu olduğu ve yıllarca bu işleri yürüten bir genel müdürümüz var. Planlama yapmaktan aciz. İlçe belediye başkanlığına borcunu ödememek için her gün değişik bir bahane ile geçiştirmeye çalışan bir genel müdür var. Akşam paylaşımda da söyledim Allah, başta Süleymanpaşalıların sonrada Kadir Albayrak’ın yardımcısı olsun. Yani böyle bir ekibe nasıl dayanıyorlar ben merak ediyorum açıkçası." diye konuştu.