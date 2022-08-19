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    Tekirdağ'da belediye işçilerinden 'ek zam' eylemi

    Ek zam talepleri karşılık bulmayan belediye işçileri, Kemal Kılıçdaroğlu’nun kente ziyareti öncesinde toplanarak eylem yaptı.
    • 19.08.2022 - 15:53
    • Güncelleme : 19.08.2022 - 16:28
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    Tekirdağ'da belediye işçilerinden 'ek zam' eylemi

    CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin yeni hizmet binasının açılışına gitmeden, belediye işçileri ‘ek zam’ için eyleme başladı.

    Çeşitli birimlerde çalışan DİSK üyesi yaklaşık 600 işçi bir araya geldi.

    DHA’nın haberine göre; daha önce maaşlarının yetersiz kaldığını gerekçe gösteren işçiler, 2 kez eylem yapıp ek zam talebinde bulundu.

    Ek zam taleplerinden sonuç alamayan işçiler, Kılıçdaroğlu'nun açılışını yapacağı belediyenin yeni hizmet binası yakınlarında bir kez daha toplanarak taleplerini yineledi.

    İşçiler arasında gerginlik çıktı

    İşçiler, belediye binasının önüne yürüyüşe geçti. Polisin oluşturduğu kontrol noktasına yürüyen işçilere, çevredeki bir kişi tepki gösterdi.

    Bunun üzerine bu kişi ile işçiler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

    Tekirdağ da belediye işçilerinden ek zam eylemi #1

    “Büyükşehir işçileri olarak geçinemiyoruz”

    İşçiler, polis kontrol geçirildikten sonra açılışın yapılacağı alanın arka bölümüne alındı. Öte yandan işçiler burada; “Sayın Genel Başkanımız Tekirdağımıza hoş geldiniz. Büyükşehir işçileri olarak geçinemiyoruz. Size güveniyoruz.” yazılı pankart açtı.

    Tekirdağ'da belediye işçilerinden 'ek zam' eylemi VİDEO

    Tekirdağ da belediye işçilerinden ek zam eylemi #2

    Tekirdağ da belediye işçilerinden ek zam eylemi #3

    Tekirdağ da belediye işçilerinden ek zam eylemi #4

    Tekirdağ da belediye işçilerinden ek zam eylemi #5

    Tekirdağ da belediye işçilerinden ek zam eylemi #6


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