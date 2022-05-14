Tekirdağ'da, Bulgar turistler ilaç kuyruğuna girdi

Bulgar turistler, eczaneler önünde yoğunluk oluşturdu. Turistlere rehberlik eden Şükrü Çektin, “Onlara burada daha uygun geliyor. Bu yüzden çok talep var” dedi.

Bulgar turistler, bu hafta sonu rotasını Edirne'den Tekirdağ'a çevirdi.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından aylar öncesinden Yunanistan ve Bulgaristan sınır kapılarında yapılan çalışmalar sonucunda Tekirdağ’a gelen Bulgar turistler, eczaneler önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

İHA’nın haberine göre; ülkelerinde bulamadıkları ilaçlar için sıraya giren turistler, yoğunluk oluşturdu. İlaçlarını alan turistler, kentteki mağazalara yöneldi.

“Bazı ilaçlar orada yok”

Varna’dan Tekirdağ’a gelerek turistlere rehberlik eden Şükrü Çetin, “Çoğu ilaçlar Bulgaristan’da olmadığı için onlara burada daha uygun geliyor. Bu yüzden çok talep var. Her çeşit ilaca talep gösteriyorlar. Bazı ilaçlar orada yok. Bazıları da çok pahalı olduğu için buradan alıyorlar. Tekirdağ’da eczanelere geliyorlar. Alışveriş merkezine gidecekler alışveriş için. Sahili gezecekler. Tekirdağ’ın güzel bir şehir olduğunu biliyorlar, daha önceden araştırma yapmışlar. Gıda olsun, tekstil olsun, mobilya olsun her çeşit ürünlere talep gösteriyorlar.” dedi.

“Orada bulamadıkları ürünleri buradan tedarik edecekler”

Turist kafilesine rehberlik eden Mehmet Zeki Gönenç ise, “Bulgaristan Varna’dan arkadaşlarımız var. Hepsi Bulgaristan’dan gelen Bulgar arkadaşlar. Ülkemizi, Tekirdağ’ı ziyaret ettiler. İlaç ihtiyaçları var onları bir eczaneye getirdik. Orada bulamadıkları ürünleri buradan tedarik edecekler. Biz de burada insani olarak yardımcı oluyoruz. Ben Tekirdağlıyım, Bulgaristan’a Varna’ya gittim. Oraları gördüm. İyi insanlar, hepsinden biz memnunuz. Şimdi onları burada misafir edeceğiz. İlaç dışında alışveriş merkezine gidecekler, genel ihtiyaçları var. Özel şeyleri varsa onları soramayız biz, genel ihtiyaç. Alışveriş yapacaklar. Çünkü Türkiye’deki, Tekirdağ’daki malları beğeniyorlar. Edirne’ye de geliyor bu insanlar. Tekirdağ’a da geldiler. Bugün burada onlarla birlikteyiz.” ifadelerini kullandı.

Tekirdağ'da, Bulgar turistler ilaç kuyruğuna girdi VİDEO

