Dolar
6.8555
-0.0175%
Euro
7.6979
0.0558%
Altın
1769.11
-0.1349%
Borsa
115843.01
1.0243%
G. Altın
390.149
-0.1361%
Bitcoin
62831.4
-1.5392%
26ºC
İstanbul
Açık 26 C

    Tekirdağ'da büyükbaş hayvanlar parkı işgal etti

    Tekirdağ’da bir park kısa süre önce hayvan besicileri tarafından kullanılmaya başlandı. Çocuk parkındaki büyükbaş hayvanları gören vatandaşlar ise şoke oldu.
    • İHA
    • 29.06.2020 - 21:02
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Tekirdağ'da büyükbaş hayvanlar parkı işgal etti #1

    Akıllara durgunluk veren olay Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde meydana geldi. Bir süredir bakım görmeyen parkı mesken tutan hayvan besicileri, büyükbaş hayvanlarını otlatmak ve dinlendirmek için çocuk parkına getirdi.

    MAHALLE SAKİNLERİ, YETKİLİLERİ GÖREVE ÇAĞIRDI

    Bakımsız parkta gündüz ineklerin dinlendiğini, akşam ise alkoliklerin mesken tuttuğunu söyleyen Kazım Karabekir Mahallesi sakinleri, yetkilileri göreve çağırdı.

    Özellikle pandemi sürecinde çocukların en çok zaman geçirdiği alanın pislik içerisinde olması görenlerin tepkisini çekti.

    MUHTAR VERYANSIN ETTİ

    Duruma sosyal medya hesabından tepki gösteren Kazım Karabekir Mahallesi Muhtarı Çetin Özhan, "Burası çocuklarımızın park alanı, hayvanlar için yapılan ahır değil. İnsanda biraz vicdan olur. Birazdan çocuklarımız gidip orada oyun oynayacaklardı, yazıklar olsun’’ dedi.

    Tekirdağ'da büyükbaş hayvanlar parkı işgal etti #2

    Tekirdağ'da büyükbaş hayvanlar parkı işgal etti #3

    Tekirdağ'da büyükbaş hayvanlar parkı işgal etti #4

    Tekirdağ'da büyükbaş hayvanlar parkı işgal etti #5

    Görüş Bildir