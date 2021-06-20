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    Tekirdağ'da caddeler suyla doldu, araçlar mahsur kaldı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum (AFAD) Genel Müdürlüğü tarafından sağanak yağış uyarısı yapılan Tekirdağ'da araçlar suyla kaplanan caddelerde mahsur kaldı.
    • İHA
    • 20.06.2021 - 19:35
    • Güncelleme : 20.06.2021 - 20:06
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    Tekirdağ'da caddeler suyla doldu, araçlar mahsur kaldı

    Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde öğleden sonra başlayan ve kısa süre etkili olan sağanak yağmur cadde ve sokakları adeta göle çevirdi.

    Suyla kaplanan caddelerde çok sayıda araç mahsur kaldı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı TESKİ tarafından altyapısı yenilenen bölgelerde de su baskınları medyana geldi.

    CADDE HAVUZA DÖNDÜ

    Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Çorlu’ya "prestij caddesi" adıyla kazandırılan bölge de adeta havuza döndü. Suyla kaplanan caddede araçlar mahsur kaldı.

    Çorlu’da yağan her yağmurda su birikintilerinin oluştuğu Bülent Ecevit Bulvarı, Ali Osman Çelebi Bulvarı, Erdal İnönü Caddesi, Çetin Emeç Bulvarı da yine göle döndü.

    Tekirdağ'da caddeler suyla doldu, araçlar mahsur kaldı

    SÜRÜCÜLER MAHSUR KALDI

    Araçları su dolu caddede ilerleyemeyen sürücüler, uzun süre mahsur kaldıkları yerden kurtarılmayı bekledi.

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