Süleymanpaşa ilçesinde ‘Çevre Haftası’ dolayısıyla deniz polisi ve gönüllü dalgıçlar Marmara Denizi'nde atık topladı. Otomobil lastiğinden sandalyeye kadar denizden çıkanlar görenleri şok etti

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde Süleymanpaşa Belediyesi tarafından ‘Çevre Haftası’ dolayısıyla Rumeli İskelesi’nde etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte deniz polisi ve gönüllü dalgıçlar tarafından Marmara Denizi’nin dibinde bulunan atıklar tek tek çıkartıldı.

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Yapılan temizlikte çıkanlar görenleri şok etti. Otomobil lastiğinden sandalyeye, balıkçılık malzemelerinden şemsiyeye kadar onlarca atık deniz zemininden çıkartıldı. Denizden çıkartılanlar adeta bir hurdalığı andırırken, vatandaşlar da bu durum karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

"Amacımız, yeni neslin bilinçli olarak yetişmesi"

Etkinliğe katılarak gazetecilere açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Öncelikle bütün hemşehrilerimin Dünya Çevre Günü'nü kutluyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde hazırlanan bu çalışmalar inşallah tüm Türkiye’de olduğu gibi Süleymanpaşa’da da, Tekirdağ’da da, şehrimizdeki yaşayan vatandaşlarımızın özellikle yeni neslimizin daha bilinçli bir şekilde yetişmesine olanak sağlayacak." dedi.

İHA'nın haberine göre, etkinlikte öğrencilerin atık malzemelerden yaptıkları ürünler sergilendi. Süleymanpaşa Belediyesi Çevre Kontrol ve Koruma Müdürlüğü ise organik atıklardan ürettikleri gübreleri poşetleyerek vatandaşlara dağıttı.

Tekirdağ'da ‘Çevre Haftası’ dolayısıyla Marmara Denizi'nde atık toplandı VİDEO







