Tekirdağ'da çevre faciası: Belediye aracı dereyi kirletirken görüntülendi Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne ait araç, Ergene ilçesinde dereye atık bırakırken görüntülendi.

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İHA

Tekirdağ'da, görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (TESKİ) ait araç, Ergene ilçesinde dereye atık boşaltırken görüntülendi.

Belediye dereye atık boşalttı

Dereye atık bırakıldığını gören mahalle sakinleri, o anları kameraya alarak yetkilileri arayarak ihbarda bulundu.

Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri, atığın bırakıldığı bölgede inceleme yaparak numune aldı.

Belediye telefonları açmadı

Belediyenin TESKİ aracının dereye atık su boşaltması, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla anbean görüntüledi.

O anları kayda alan vatandaş, duruma tepki göstererek Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin yetkililerinin telefonlarını açmadığını da ifade etti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)