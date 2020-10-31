Tekirdağ'da depremle ilgili provokatif paylaşım yapan şahıs tutuklandı

Tekirdağ'da depremle ilgili provokatif paylaşım yapan şahıs tutuklandı

Sosyal medya hesaplarından İzmir depremiyle ilgili provokatif paylaşımda bulunduğu belirlenen ve gözaltına alınan M.B.K., cezaevine gönderildi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yaşayan M.B.K., İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6'lık depremin ardından sosyal medya hesabı üzerinden provokatif paylaşımda bulundu.

Polis ekipleri ise yapılan paylaşımın ardından harekete geçti.

Ekiplerin operasyon sonuc yakalanan M.B.K., gözaltına alındı.

TUTUKLAMA KARARI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B.K., çıkarıldığı mahkemece, 'sosyal medya ve internet yoluyla, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu'ndan tutuklandı.