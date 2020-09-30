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Tekirdağ’da dev çukur oluştu
Tekirdağ’da Malkara-Hayrabolu yolu yakınında toprak alanda çökme sonucu yaklaşık 10 metrelik dev bir çukur oluştu.
- İHA
- 30.09.2020 - 21:31
- Güncelleme : 30.09.2020 - 21:31
Tekirdağ'da gündüz saatlerinde Malkara’ya bağlı İbrice Mahallesi kırsalında toprak çökmesi meydana geldi.
Malkara - Hayrabolu yoluna yakın mesafedeki toprak alanda çökme sonucu yaklaşık 10 metrelik dev bir çukur oluştu.
10 METRELİK DEV ÇUKUR OLUŞTU
Çökmenin ardından ekipler bölgeye sevk edilerek, çalışma başlatıldı.
Malkara - Hayrabolu yolunun tehlike arz eden bölümü kapatılarak yolun güvenli yerden verilmesi için çalışma başlatıldı.
Yetkililer, çökmenin sebebini araştırıyor.
Tekirdağ Malkara'da yol çöktü 10 metrelik dev bir çukur oluştu VİDEO