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    Tekirdağ’da dev çukur oluştu

    Tekirdağ’da Malkara-Hayrabolu yolu yakınında toprak alanda çökme sonucu yaklaşık 10 metrelik dev bir çukur oluştu.
    • İHA
    • 30.09.2020 - 21:31
    • Güncelleme : 30.09.2020 - 21:31
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    Tekirdağ’da dev çukur oluştu

    Tekirdağ'da gündüz saatlerinde Malkara’ya bağlı İbrice Mahallesi kırsalında toprak çökmesi meydana geldi.

    Malkara - Hayrabolu yoluna yakın mesafedeki toprak alanda çökme sonucu yaklaşık 10 metrelik dev bir çukur oluştu.

    10 METRELİK DEV ÇUKUR OLUŞTU

    Çökmenin ardından ekipler bölgeye sevk edilerek, çalışma başlatıldı.

    Malkara - Hayrabolu yolunun tehlike arz eden bölümü kapatılarak yolun güvenli yerden verilmesi için çalışma başlatıldı.

    Yetkililer, çökmenin sebebini araştırıyor.

    Tekirdağ Malkara'da yol çöktü 10 metrelik dev bir çukur oluştu VİDEO

    Tekirdağ’da dev çukur oluştu #1

    Tekirdağ’da dev çukur oluştu #2

    Tekirdağ’da dev çukur oluştu #3

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