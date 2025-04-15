Tekirdağ’da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

İHA

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde öğle saatlerinde kamyon sürücüsü Metin U., henüz bilinmeyen bir nedenle aracın kontrolünü kaybetti.

Araç, orta refüje çarptıktan sonra trafik levhalarını ve demir bariyerleri yıkarak yağmur suyu kanalına devrildi.

Kazada sürücü Metin U. yaralandı.

SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne sevk etti.

Kaza sonrası Emniyet Trafik ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı.

TRAFİK KONTROLLÜ SAĞLANDI

Devrilen kamyon nedeniyle bir süreliğine aksayan trafik, kontrollü şekilde diğer şeritlerden verildi.

Kazayla ilgili olarak emniyet ekipleri inceleme başlattı.