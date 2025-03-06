Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Turhan Göçmen'in kontrolünü yitirdiği Bulgaristan plakalı tır, karşı şeride geçip otomobile, ardından da 5 katlı binanın giriş katındaki boş dükkana çarptı.

Göçmen'in yaralandığı kazayı, yanındaki eşi ise yara almadan atlattı.

SÜRÜCÜ TEDAVİ ALTINA ALINDI

İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Turhan Göçmen, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

"ŞOFÖRÜN EVİ DE BURDAYMIŞ"

Kaza sırasında tırın çarptığı dükkanın yanındaki pastanede olan Mustafa Umutbaş şöyle konuştu:

Tırın ileriden geldiğini görünce park edeceğini zannettim. Yavaş geliyordu, tır şoförünün evi de buradaymış. Sonra durmadan gelip benim arabama çarptı. Sonra da kahvaltı yaptığım pastanenin yanındaki dükkana girdi.