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    Tekirdağ'da durdurulan panelvan araçtan 32 kaçak göçmen çıktı

    Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde durdurulan panelvan araçtan 32 kaçak göçmen yakalandı.
    • İHA
    • 16.09.2021 - 11:23
    • Güncelleme : 16.09.2021 - 11:35
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    Tekirdağ'da durdurulan panelvan araçtan 32 kaçak göçmen çıktı

    Emniyet güçlerinin kaçak göçmenlere yönelik çalışmaları sürüyor.

    Son olarak Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi çevreyolu Hayrabolu Kavşağı'nda üzerinde panelvan aracın içerisinde yabancı uyruklu şahısların olduğu anonsu üzerine Göçmen Kaçakçılığı Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, kısa sürede söz konusu aracı takibe aldı.

    32 GÖÇMEN YAKALANDI

    Durdurulan aracın içerisinde yapılan kontrolde, herhangi belge ibraz edemeyen 32 kaçak göçmen yakalandı.

    Olayla ilgili sürücü ve yanındaki şahıs da yakalandı.

    Tekirdağ'da durdurulan panelvan araçtan 32 kaçak göçmen çıktı

    Tekirdağ da durdurulan panelvan araçtan 32 kaçak göçmen çıktı #1

    Tekirdağ da durdurulan panelvan araçtan 32 kaçak göçmen çıktı #2

    Tekirdağ da durdurulan panelvan araçtan 32 kaçak göçmen çıktı #3

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