Tekirdağ'da eğlence mekanlarına eş zamanlı operasyon: 8 kişi gözaltına alındı Eğlence merkezlerine eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, 8 kişiyi nitelikli yağma, kişileri hürriyetinden yoksun kılma suçlarından gözaltına alındı.

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İHA

Polis ekipleri, gelen şikayet üzerine Tekirdağ, Çerkezköy ilçesinde bulunan 3 eğlence merkezine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda şahısların ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalar yapıldı.

Ele geçirilenler

Yapılan aramalarda bir adet ruhsatsız tabanca, 14 adet fişek, 1 adet dürbünlü havalı tüfek, 1 adet kesici pala, 2 adet muşta ile iddiaya göre müşterilere imzalatılan boş senetler ele geçirildi.

8 kişi gözaltına alındı

Bazı borçlu müşterilerin ise bir defterde kayıt altına alındığının görüldüğü operasyonda, aralarında işletme sahibi ve çalışanların da olduğu V.K., R.Y., E.A., F.K., A.Y., M.K., M.Y. ve Z.Y. isimli şahıslar gözaltına alındı.

"Parası olmayan müşterilere senet imzalattıkları, senede faiz işlettikleri iddia edildi"

"Nitelikli yağma", "kişileri hürriyetinden yoksun kılma" suçlamaları iddiasıyla Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü operasyonda gözaltına alınan pavyon sahiplerinin, bazı mağdur müşterilere sarhoş olduktan sonra fahiş hesap çıkarttığı, parası olmayan müşterilere senet imzalattıkları, senede faiz işlettikleri iddia edildi.

İki günlük gözaltı sürelerinin ardından 8 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında Çerkezköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)