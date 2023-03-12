Tekirdağ’da EYT mevlidi okutuldu Tekirdağ’da Emeklilikte Yaşa Takılanlar Yasası'nın çıkmasıyla birlikte emekliğe hak kazanan vatandaşlar mevlid okuttu.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın (EYT) düzenlemesini talep edenlerin uzun zaman önce başlattığı sürece olumlu yanıt geldi.

Bu imkandan ilk etapta 2 milyon 250 bin kişinin yararlanacağı ve toplamda kademeli olarak 5 milyon kişinin emekli edileceği hesaplandı.

Düzenleme 3 Mart Cuma günü Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanınca başvuru süreci de başlamış oldu.

Bu kapsamda ise emekliliğe hak kazanmış vatandaşlar başvurularını sürdürüyor.

EYT mevlidi

Son olarak Tekirdağ'da da Saray ilçesi Sefaalan Mahallesi sakini EYT’li 100 kişi Pazar günü öğle namazını müteakip Sefaalan Mahalle Camii'nde EYT için mevlidi şerif okuttu.

Sefaalan Camii imamı Halil Ay, okuduğu mevlidin ardından EYT’liler ve depremzedeler için duayı ihmal etmedi.

Yaklaşık 500 kişinin katıldığı okunan mevlidi şerifin ardından pilav, ayran ve tatlı ikramı yapıldı.

"Köyümüzde emekli sayısı yasanın çıkmasıyla birlikte yaklaşık 100 kişi kadar artmış oldu"

Sefaalan Mahallesi'nde yaklaşık 100 kişinin emekli olmaya hak kazandığını belirten muhtar Mehmet Özmen, “Mahallemizde emekli olan arkadaşlarımız kendi aralarında organize olup, köyümüzün camiinde mevlid okuttular. Köyümüzde emekli sayısı yasanın çıkmasıyla birlikte yaklaşık 100 kişi kadar artmış oldu. Genç kardeşlerimiz bu imkandan faydalanmış oldu” dedi.

EYT yasasından faydalanan Ersan Kayar ise uzun yıllar bekledikleri yasanın çıkmasıyla birlikte hayallerinin gerçeğe dönüştüğünü belirterek yaşadıkları mutluluğu dile getirdi.