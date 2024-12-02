Tekirdağ'da fırtına balıkçıların açılmasını engelledi

AA

Tekirdağ'da kötü hava koşulları sürüyor...

Denize açılamayan balıkçılar, Süleymanpaşa Balıkçı Barınağı'nda teknelerinin bakımını yapıp ağlarını onarıyor.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, poyrazın 2 gündür sert estiğini söyledi.

"POYRAZIN DİNMESİNİ BEKLEYECEĞİZ"

Son haftalarda olumsuz hava koşullarının avcılığı aksattığını ifade eden Pehlivanoğlu, "Poyrazın etkili olması balıkçıları olumsuz etkiliyor. Denize açılamayan balıkçılar limanda ağ bakımlarını yapıyor. Herkes havanın normale dönmesini bekliyor. Son bir ayda neredeyse 10 gün avcılık yapılabildi. Rüzgar nedeniyle çoğu zaman balıkçılar limanda bekledi. Balıkçılar denizde olumsuzluk yaşamamak için poyrazın dinmesini bekleyecek" dedi.

Balıkçı Önder Dedeler de bölgede devam eden sağanak ve kuvvetli rüzgar nedeniyle denize açılamadıklarını dile getirdi.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Havanın normale dönmesiyle nasiplerini aramak için denize açılacaklarını belirten Dedeler, kıyıya bol balıkla dönme umuduyla hazırlık yaptıklarını ifade etti.