Euro
10.0524
-0.11%
Dolar
8.5171
-0.28%
Altın
487.11
1.2%
Borsa
1.448
0.22%
Bitcoin
397.170
0.21%
EXEN Coin
26.00
0.89%
28ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 28 C

    Tekirdağ'da fuhuş operasyonu

    Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde fuhuş operasyonunda 11 yabancı uyruklu kadın ve fuhuşa aracılık eden 5 kişi yakalandı. Yakalanan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.
    • İHA
    • 13.08.2021 - 20:38
    • Güncelleme : 13.08.2021 - 21:13
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tekirdağ'da fuhuş operasyonu

    Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce fuhuşa teşvik ve aracılık etme suçu kapsamında Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu bayanları para karşılığı fuhuş yaptırdıkları tespit edilen 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 4’ü tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    11 YABANCI UYRUKLU KADIN YAKALANDI

    Dosya kapsamında 2 şüphelinin firar olarak aranmasına devam ediliyor.

    Operasyon esnasında 5 Özbekistan, 3 Fas, 1 Rus, 1 Belarus, 1 Gine olmak üzere 11 yabancı uyruklu kadın yakalandı.

    Yabancı uyruklu kadınlar sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

    Tekirdağ'da fuhuş operasyonu VİDEO

    Tekirdağ da fuhuş operasyonu #1

    Tekirdağ da fuhuş operasyonu #2

    Tekirdağ da fuhuş operasyonu #3

    Tekirdağ da fuhuş operasyonu #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir