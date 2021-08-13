- Haberler
- Gündem Haberleri
- Tekirdağ'da fuhuş operasyonu
Tekirdağ'da fuhuş operasyonu
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde fuhuş operasyonunda 11 yabancı uyruklu kadın ve fuhuşa aracılık eden 5 kişi yakalandı. Yakalanan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.
- İHA
- 13.08.2021 - 20:38
- Güncelleme : 13.08.2021 - 21:13
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce fuhuşa teşvik ve aracılık etme suçu kapsamında Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu bayanları para karşılığı fuhuş yaptırdıkları tespit edilen 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 4’ü tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
11 YABANCI UYRUKLU KADIN YAKALANDI
Dosya kapsamında 2 şüphelinin firar olarak aranmasına devam ediliyor.
Operasyon esnasında 5 Özbekistan, 3 Fas, 1 Rus, 1 Belarus, 1 Gine olmak üzere 11 yabancı uyruklu kadın yakalandı.
Yabancı uyruklu kadınlar sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Tekirdağ'da fuhuş operasyonu VİDEO