Tekirdağ’da fuhuş operasyonu: 4 tutuklama

DHA

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, fuhuş ve kumarla mücadele kapsamında yaptığı çalışmanın ardından 'Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme' suçu kapsamında belirlediği adreslere 4 operasyon düzenledi.

7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda, 17 kadını fuhşa zorladığı belirtilen 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

KUMAR OYNAYANLARA PARA CEZASI KESİLDİ

'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçuyla ilgili 5 operasyon düzenleyen polis, 8 iş yeri sahibine adli işlem uyguladı.

Kumar oynadığı tespit edilen 26 kişiye 240 bin 422 lira idari para cezası kesildi.