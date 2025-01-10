Tekirdağ'da gaspa uğrayan yaşlı adam bıçaklandı

İHA
Tekirdağ Çorlu’da yolda yürüyen A.P. isimli yaşlı vatandaşı, iddiaya göre önüne çıkan tanımadığı şahıslar gasp etmek istedi.
DİRENDİ, BIÇAKLI SALDIRIYA UĞRADI
Telefonunu kapmaya çalışan saldırgana direnen A.P. bıçaklı saldırıya uğradı.
Bacağına aldığı bıçak darbesiyle yaralanan yaşlı vatandaş, Bulvar Yolu üzerinde bulunan Eski Kiler mevkiinde yardım istedi.
HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı A.P. ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaçan saldırganların yakalanması için asayiş ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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