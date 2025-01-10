Tekirdağ'da gaspa uğrayan yaşlı adam bıçaklandı
İHA

Tekirdağ Çorlu’da yolda yürüyen A.P. isimli yaşlı vatandaşı, iddiaya göre önüne çıkan tanımadığı şahıslar gasp etmek istedi.

DİRENDİ, BIÇAKLI SALDIRIYA UĞRADI

Telefonunu kapmaya çalışan saldırgana direnen A.P. bıçaklı saldırıya uğradı.

Bacağına aldığı bıçak darbesiyle yaralanan yaşlı vatandaş, Bulvar Yolu üzerinde bulunan Eski Kiler mevkiinde yardım istedi.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı A.P. ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaçan saldırganların yakalanması için asayiş ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
ensonhaber icon
Seçil Selen Balık
Editor